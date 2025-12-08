à 16h Magic Lubin nous émerveillera de tours de magie imparables : saurez-vous dénicher le « truc » ? Suivra un « goûter magique » de Noël avec surprises, pendant lequel Magic Lubin sera avec nous pour du « close up » (magie de proximité, en français) : il déambulera parmis nous pour nous sortir encore quelques tours de son chapeau. Mais aura-t-il un chapeau ? Pour le savoir… faudra être là
À partir de 4 ans
Entrée à prix libre
sans réservation
Un Noël magique à La P’tite Cantine
Court spectacle de magie à 16h suivi d’un gouter magique. Pour petits à grands à partir de 4 ans. Prix libre et sans réservation.
place Charlemagne 26120 Upie
à 16h Magic Lubin nous émerveillera de tours de magie imparables : saurez-vous dénicher le « truc » ? Suivra un « goûter magique » de Noël avec surprises, pendant lequel Magic Lubin sera avec nous pour du « close up » (magie de proximité, en français) : il déambulera parmis nous pour nous sortir encore quelques tours de son chapeau. Mais aura-t-il un chapeau ? Pour le savoir… faudra être là