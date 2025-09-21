Dans sa conférence, Thierry retrace son parcours psy, aussi bien en tant
qu’éducateur que patient, et défend la fonction asilaire de l’institution
psychiatrique et l’auto support des « dingos » face à ce qu’il nomme
« la volonté d’autonomisation forcenée des patients par le corps médical ».
Un Pinpin chez les Dingos – Conférence gesticulée de Thierry Pelletier
Conférence gesticulée sur la santé mentale, le parcours psy et la fonction asilaire de l’institution psychiatrique
Salle des fêtes de Montjoux La Paillette 26220 Montjoux
