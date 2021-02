Une forêt en bois… Construire

» C’est quoi MA forêt ? « . Dans un fatras d’objets de bois et de fragments de la forêt il y a un homme, chemise écossaise et casquette rouge. Sylvestre est un constructeur, un inventeur, un dompteur de bois, de mots, de figures et de matières.

À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter de reconstituer un puzzle forestier à son image. Car cette forêt, c’est la sienne, faite de bric et de broc, fragile et en mouvement. Il nous révèle ainsi une vision poétique et surréaliste du monde. Un spectacle à l’état brut.