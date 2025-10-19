Théâtre

« Une lumière dans la nuit » à la Locomotive

Adaptation théâtrale du journal de Etty Hillesum. A partir de 12 ans.

Le 25/10/2025 20:00

route de la gare 26340 Saillans Tél. 06 41 01 44 80

Payant

Etty Hillesum était une jeune femme juive hollandaise qui a écrit son journal pendant la seconde guerre mondiale entre 1941 et 1943, jusqu’à sa mort dans le camp de Auschwitz.
Elle laisse derrière elle des écrits d’une richesse tant littéraire que spirituelle.

La force de son témoignage a une résonance toute particulière à notre époque. La vision d’une femme qui réussit à connecter et partager son chemin intérieur avec le chemin de l’Histoire. Ses écrits reflètent à la fois sa joie de vivre et les conséquences de la barbarie.
L’approche de la pièce est la rencontre entre la poésie du texte et l’expression corporelle, où chaque mouvement se transforme en une danse.

Création et jeu : Else Lejamtel
Mise en scène : Jessica Walker