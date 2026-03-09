Visite nocturne – Après un long et éprouvant voyage, Madame de Sévigné a enfin retrouvé sa fille bien aimée ! Elle est ravie ! Le comte et son épouse peut-être un peu moins … Venez assister à leurs retrouvailles.

Une Parisienne en Provence

Visite nocturne

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Après un long et éprouvant voyage, Madame de Sévigné a enfin retrouvé sa fille bien aimée ! Elle est ravie ! Le comte et son épouse peut-être un peu moins … Venez assister à leurs retrouvailles.

En pratique :

? Les 10 et 17 avril à 18h30 et 20h (1 groupe de 25 personnes à 18h30 + 1 groupe de 25 personnes à 20h)

? Tarifs : plein 18 EUR | réduit 15 EUR (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

? Clef des Châteaux ou Pass annuel Grignan : 7 EUR

? Durée 1h

? Réservation en ligne sur chateaudegrignan.fr