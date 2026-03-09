Visites

Une Parisienne en Provence

Visite nocturne

Après un long et éprouvant voyage, Madame de Sévigné a enfin retrouvé sa fille bien aimée ! Elle est ravie ! Le comte et son épouse peut-être un peu moins … Venez assister à leurs retrouvailles.

Une Parisienne en Provence
Le 10/04/2026

23 rue Montant au Château 26230 Grignan Tél. 04 75 91 83 50

Contacter par mail Site internet
Payant

Une Parisienne en Provence
Visite nocturne

Après un long et éprouvant voyage, Madame de Sévigné a enfin retrouvé sa fille bien aimée ! Elle est ravie ! Le comte et son épouse peut-être un peu moins … Venez assister à leurs retrouvailles.

En pratique :
? Les 10 et 17 avril à 18h30 et 20h (1 groupe de 25 personnes à 18h30 + 1 groupe de 25 personnes à 20h)
? Tarifs : plein 18 EUR | réduit 15 EUR (6-17 ans) | gratuit – 6 ans
? Clef des Châteaux ou Pass annuel Grignan : 7 EUR
? Durée 1h
? Réservation en ligne sur chateaudegrignan.fr