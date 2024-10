Une plongÃ©e dans la Chapelle Saint-Vincent

ex situ

Une plongée dans la Chapelle Saint-Vincent

avec Catherine Contour et Ann Veronica Janssens

vendredi 25 octobre 2024 | 17:00

? Chapelle Saint-Vincent de Grignan Grignan

L’oeuvre réalisée en 2013 par Ann Veronica Janssens dans la Chapelle Saint-Vincent résulte d’une commande publique de la Ville de Grignan en partenariat avec le ministère de la Culture. La chapelle date de la fin du XIIe siècle et reçut des remaniements aux XVIIe et XVIIIe siècles.

L’intervention principale a lieu au niveau des ouvertures de la chapelle dont la lumière naturelle englobe et met en valeur la totalité de l’architecture intérieure. L’ambivalence de l’identité des monolithes – à la fois peinture et sculpture – mais également la subtilité et la variété dans le temps de leurs effets lumineux et architecturaux, en font une réalisation unique.

» Quatre monolithes en pâte de verre colorée sont scellés à la place des quatre baies de l’édifice. Un espace est réservé entre la sculpture et la maçonnerie, l’auréolant d’air et de la lumière naturelle. À l’aurore, le monolithe rose, orienté à l’est, est éclairé par les rayons du soleil, il projette dans le choeur une lumière vibrante et rose tandis que les autres monolithes, vert-jaune, ambre et bleu, réfrènent leur énergie picturale et lumineuse.

Tour à tour, le soleil, dans sa progression, traverse le monolithe vert-jaune fluorescent, exposé au sud et ambre à l’ouest, illuminant et métamorphosant la chapelle d’un intense mouvement coloré, vibrant, abstrait.

Au nord, le monolithe bleu émet sa couleur par instant, selon le passage d’un nuage et s’impose à la fin du jour.

La visite est conseillée sous différentes conditions météorologiques.

La nuit, la chapelle se perçoit dans la pénombre sans ajout d’éclairage.

Pour apprécier le chant des couleurs, la porte de la chapelle est refermée. »

– Ann Veronica Janssens

ANN VERONICA JANSSENS

Ann Veronica Janssens est née en 1956 à Folkestone (Royaume-Uni), elle vit et travaille à Bruxelles. Sa recherche, qui fait l’objet d’une reconnaissance internationale dans le milieu de l’art contemporain, explore, par des interventions minimalistes ou des mises en situation, les questions cognitives relatives à la perception et aux propriétés physiques de la lumière, des matériaux, dans une approche quasi immatérielle de la couleur.