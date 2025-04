Une poule sur la lune – Festival Les Monstrueuses Rencontres

10h (durée 50min)

Par la compagnie Les Belles Oreilles

Pour tous dès 5 ans – Espace des Collines

Voici venu le temps de donner un gentil coup de pied aux comptines traditionnelles pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Inspiré de la série jeunesse « Mes livres à chanter », ce spectacle musical fait un pont entre la littérature jeunesse et le spectacle jeune public.

Au Bureau Spécial des Comptines, les courriers de réclamation s’entassent, les lettres de protestation pleuvent : les comptines, ça ne va pas, ça ne va plus, les gens en ont assez.

Il faut agir !

Une invitation poétique et jubilatoire à jouer avec le connu, dans un va-et-vient entre réalité et imaginaire, entre bon sens et fantaisie débridée.