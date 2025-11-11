Une soupe paysanne

Un spectacle-veillée par le groupe ToNNe.
Un moment de partage convivial, inspiré du livre  » Être paysans ensemble, 1960-1990 : une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme  » de Pierre Antoine Landel et Jacques Liotard.

Le 29/11/2025 19:00

Salle polyvalente Longare 26230 Réauville Tél. 06 74 49 21 63

Payant

Chaque spectateur est invité à apporter un légume (et un éplucheur…). Légumes qui seront préparés et cuisinés sur place, tous ensemble, pour concocter une grande soupe collective, partagée à l’issue du spectacle dans un moment convivial et festif…