Chaque spectateur est invité à apporter un légume (et un éplucheur…). Légumes qui seront préparés et cuisinés sur place, tous ensemble, pour concocter une grande soupe collective, partagée à l’issue du spectacle dans un moment convivial et festif…
Une soupe paysanne
Un spectacle-veillée par le groupe ToNNe.
Un moment de partage convivial, inspiré du livre » Être paysans ensemble, 1960-1990 : une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme » de Pierre Antoine Landel et Jacques Liotard.
Salle polyvalente Longare 26230 Réauville Tél. 06 74 49 21 63