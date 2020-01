Unipaz – L’art de vivre en paix

UNIPAZ – formations d’éducation à la paix et à la non-violence. Durant 2 jours nous nous occupons de l’art de vivre en paix avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Un beau programme !

Chacun.e pourra explorer ses ressources de paix et comprendre comment nous tombons dans le piège des tensions et du stress qui nous gâchent souvent la vie et nos relations.