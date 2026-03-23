Concert

Va piano va solo

Chanteur du groupe Tournée Générale pendant 15 ans, JePh se lance en solo dans un univers plus intimiste, laissant une grande place aux mots et à l’interprétation. De la chanson sculptée dans le marbre de nos grands auteurs, à la lisière de la poésie…

Va piano va solo
Le 19/04/2026 17:00

La Coconnerie 2953 route d'Aurel 26340 Aurel Tél. 06 84 48 81 44

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Payant

Tantôt introspectif, tantôt revendicatif mais toujours dans l’émotion et avec une immense sensibilité : un combat humain, bien singulier et qui fait écho, renvoie aux maux de notre époque… De la santé mentale d’un homme à celle d’un pays. Plus qu’un concert, une aventure humaine… Bouleversant !

Nouveau spectacle : Qui va piano va solo  » :
Dans cette nouvelle version, JePh emmène une poésie réaliste, imagée, parfois lyrique, et sa chanson folk du côté des pianistes-chanteurs plus variet’ pour faire mieux groover son bon vieux slam-rock !