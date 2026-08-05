Concert

VDQS – Latino Salsa Jazz

Laissez-vous emporter par l’énergie de « VDQS », un orchestre qui fait vibrer les rythmes latinos en mêlant salsa, jazz et influences afro-caribéennes. Une musique festive, chaleureuse et généreuse, invitant au voyage, au partage et à la danse.

VDQS – Latino Salsa Jazz
Le 08/08/2026 21:00

Route de Bourdeaux 26400 Saoû Tél. 04 75 76 80 33

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Gratuit pour les visiteurs

Ce concert est aussi placé sous le signe de la solidarité. Une « collecte au chapeau » sera organisée à l’issue de la représentation. L’intégralité des dons sera reversée pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre au Venezuela.