Ce concert est aussi placé sous le signe de la solidarité. Une « collecte au chapeau » sera organisée à l’issue de la représentation. L’intégralité des dons sera reversée pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre au Venezuela.
VDQS – Latino Salsa Jazz
Laissez-vous emporter par l’énergie de « VDQS », un orchestre qui fait vibrer les rythmes latinos en mêlant salsa, jazz et influences afro-caribéennes. Une musique festive, chaleureuse et généreuse, invitant au voyage, au partage et à la danse.
Route de Bourdeaux 26400 Saoû Tél. 04 75 76 80 33