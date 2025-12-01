Autres, Concert, Visites

Veillée calendale

Venez découvrir les traditions de Noël et déguster les treize desserts avec Jean-Bernard PLANTEVIN et ses musiciens.

Le 19/12/2025 20:30

place du colonel Bertrand 26130 Saint-Restitut Tél. 06 72 79 17 47

Payant