Veillée hommage à Roger Pasturel

Les amoureux de la culture d’oc et de la culture en général viendront ce jour lui témoigner amitié et respect dans une veillée conviviale comme nous les aimions avec lui. Tout sera prétexte à dire merci à l’homme et à son oeuvre. Et Contes et Rencontres saura tirer de sa biasse de quoi grignoter et lever nos verres … vers « leis estelas » !