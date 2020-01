Velociraptor

Cette bande de 11 circassiens-mélomanes vous propose de rentrer dans leur univers après plus d’un an de recherche en » la beau vélo «

A l’origine d’une rencontre lors d’une convention de vélo et monocycle initiée par nos voisins de La Cascade, est né un groupe de recherche.

Venez découvrir ces 11 artistes sur non moins de destriers à pédales. Un ballet cycliste à l’énergie rock, une fourmilière de deux roues, un peloton avançant comme un seul corps. Une déclinaison infinie de formes, d’assemblages, d’équilibres et de déséquilibres chorégraphiés sur une musique jouée live.

Tout public – Sortie de résidence – 40 min.