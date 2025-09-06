» Velvet Vibes » explore une formation singulière : voix, vibraphone et contrebasse. Sans piano, sans batterie, le trio ouvre un espace sonore dépouillé où chaque note respire.

La voix, unique et veloutée, est portée par les harmonies cristallines du vibraphone et ancrée dans la chaleur profonde de la contrebasse.

Imaginé par la vocaliste Michellemarie Claassen, le projet trouve sa pleine expression dans la rencontre avec le percussionniste-vibraphoniste Sylvain Charrier, dont le jeu clair et nuancé apporte relief et légèreté à chaque pièce. Musicien complet, compositeur, formé au jazz, à la musique classique et à la direction d’orchestre (le Big Band de Fontaine), il cultive une approche ouverte et exigeante du son, à la recherche d’un équilibre entre structure et liberté.

À la contrebasse, Gil Lachenal offre une présence enracinée, fruit d’un long parcours qui l’a mené du Musicians Institute de Los Angeles aux scènes internationales, aux côtés d’artistes, entre bien d’autres, tels que Didier Lockwood, Johnny Griffin ou Kenny Wheeler. Musicien, arrangeur, ancien directeur de l’ORJ Rhône-Alpes, il mêle rigueur et spontanéité dans un jeu profond, mélodieux et organique aux improvisations inventives et structurées.

Michellemarie Claassen, vocaliste franco-néerlandaise, formée à l’École de la Voix du Crest Jazz, au Centre des Musiques Didier Lockwood et aux conservatoires de Valence-Romans, puise son inspiration dans bon nombre des chanteuses de l’histoire du jazz vocal. Elle écrit aussi ses propres textes – en anglais ou en français – qu’elle pose sur des standards ou des compositions originales.

Puisant dans l’univers de Bill Evans, Norma Winstone, Kenny Wheeler, Chick Corea ou Charlie Haden, » Velvet Vibes » propose un jazz poétique et contemplatif, dans l’esprit du label ECM.

Un voyage suspendu, intimiste et lumineux, où la voix dialogue avec le métal du vibraphone et le bois de la contrebasse.