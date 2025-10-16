Animations

Venez découvrir le secret d’Halloween !

Frisson, magie et tendresse à la Ferme du Facteur Enchanté ! La grande fête d’Halloween la plus abordable et ensorcelante arrive. Venez déguisés pour une aventure familiale suivie d’une séance de câlins avec nos animaux enchantés.

du 18/10/2025 10:00 au 30/10/2025 18:30

80 route de la Galliardière 26390 Hauterives Tél. 06 62 75 81 87

Contacter par mail
Payant

Avis aux petits fantômes de Drôme et d’ailleurs !
Déguisements, Chaudron Magique & Décorations !

La ferme sera magnifiquement décorée de façon amusante et un peu effrayante (idéal pour les petits-enfants) durant ces quatre jours spéciaux.

CHAUDRON MAGIQUE : Toutes les personnes déguisées (petits et grands !) auront la chance de tirer une surprise directement dans notre chaudron ensorcelé !

Et bien sûr, ne manquez pas le moment tant attendu : le nourrissage au biberon des petits animaux de la ferme ! Rendez-vous à 11h00 et à 15h00 ! Un moment de tendresse garanti.

Le Grand Soir du 31 Octobre : Soirée Gourmande

Le 31, la fête continue en soirée ! Profitez de l’ambiance des décorations prolongée et de la bonne humeur jusqu’à tard !

Pensez à votre lumière ! Pour ne rien manquer des décors ensorcelés de la nuit, n’oubliez pas votre lanterne ou votre lampe de poche !

AU MENU BRASERO : Venez vous régaler avec nos grillades et nos frites ! Un repas gourmand et convivial autour d’un brasero, accompagné de boissons chaudes réconfortantes, pour réchauffer petits et grands monstres.