Venez découvrir le secret d’Halloween !

Avis aux petits fantômes de Drôme et d’ailleurs !
Déguisements, Chaudron Magique & Décorations !
La ferme sera magnifiquement décorée de façon amusante et un peu effrayante (idéal pour les petits-enfants) durant ces quatre jours spéciaux.
CHAUDRON MAGIQUE : Toutes les personnes déguisées (petits et grands !) auront la chance de tirer une surprise directement dans notre chaudron ensorcelé !
Et bien sûr, ne manquez pas le moment tant attendu : le nourrissage au biberon des petits animaux de la ferme ! Rendez-vous à 11h00 et à 15h00 ! Un moment de tendresse garanti.
Le Grand Soir du 31 Octobre : Soirée Gourmande
Le 31, la fête continue en soirée ! Profitez de l’ambiance des décorations prolongée et de la bonne humeur jusqu’à tard !
Pensez à votre lumière ! Pour ne rien manquer des décors ensorcelés de la nuit, n’oubliez pas votre lanterne ou votre lampe de poche !
AU MENU BRASERO : Venez vous régaler avec nos grillades et nos frites ! Un repas gourmand et convivial autour d’un brasero, accompagné de boissons chaudes réconfortantes, pour réchauffer petits et grands monstres.