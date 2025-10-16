Venez découvrir le secret d’Halloween !

Frisson, magie et tendresse à la Ferme du Facteur Enchanté ! La grande fête d’Halloween la plus abordable et ensorcelante arrive. Venez déguisés pour une aventure familiale suivie d’une séance de câlins avec nos animaux enchantés.

Avis aux petits fantômes de Drôme et d’ailleurs !

Déguisements, Chaudron Magique & Décorations !

La ferme sera magnifiquement décorée de façon amusante et un peu effrayante (idéal pour les petits-enfants) durant ces quatre jours spéciaux.

CHAUDRON MAGIQUE : Toutes les personnes déguisées (petits et grands !) auront la chance de tirer une surprise directement dans notre chaudron ensorcelé !

Et bien sûr, ne manquez pas le moment tant attendu : le nourrissage au biberon des petits animaux de la ferme ! Rendez-vous à 11h00 et à 15h00 ! Un moment de tendresse garanti.

Le Grand Soir du 31 Octobre : Soirée Gourmande

Le 31, la fête continue en soirée ! Profitez de l’ambiance des décorations prolongée et de la bonne humeur jusqu’à tard !

Pensez à votre lumière ! Pour ne rien manquer des décors ensorcelés de la nuit, n’oubliez pas votre lanterne ou votre lampe de poche !

AU MENU BRASERO : Venez vous régaler avec nos grillades et nos frites ! Un repas gourmand et convivial autour d’un brasero, accompagné de boissons chaudes réconfortantes, pour réchauffer petits et grands monstres.