Vente de Noël et visites guidées de l’atelier chez Ardelaine

Ce jour-là, dans notre atelier, nous proposons un point de vente temporaire avec nos produits literie et maille : matelas, couettes, oreillers, pulls, vestes, manteaux, accessoires…. C’est l’occasion parfaite pour trouver des cadeaux qui ont une histoire et du sens !
Il est possible de réserver ces produits au 04 75 66 63 08 pour pouvoir les essayer sur place.
C’est aussi l’occasion parfaite d’échanger avec l’équipe pour découvrir nos savoir-faire et nos secrets de confection de vêtements pure laine : du Made in France à Valence, écologique et coopératif !