Exposition

vernissage de la nouvelle exposition au Petit Palais de Chaillot

Tristan Chaillot, céramiste
Sophie Hatier, photographe
Michel Wohlfahrt, sculpteur

Le 22/11/2025

10 rue de la mairie 26230 Colonzelle 26230 Colonzelle Tél. 06 76 74 28 61

Gratuit pour les visiteurs