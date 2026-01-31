Vernissage de l’expo Yann Le Crouennec

Vernissage de l’Exposition de sortie de résidence au Cube en présence de l’artiste » Lignes de pente » de Yann Le Crouhennec la mémoire muette du marque-page

Installé au Cube pendant plus de deux mois au printemps 2025, Yann Le Crouhennec avait également investi la Maison de la Tour, transformée pour la première fois en atelier-laboratoire durant cette résidence. C’est ainsi que le public avait pu découvrir toute l’évolution de son travail.

La Maison de la Tour accueille aujourd’hui Yann Le Crouhennec pour sa restitution de résidence. Cet artiste dont on ne peut dire s’il est jardinier, bibliothécaire, brocanteur ou poète, a conjugué tendrement, avec humour et délicatesse, les mots et les fleurs, les livres et les songes. Attentif au pouvoir des mots, aux réactions spontanées des encres, des pigments, des jus de plantes, doué pour détourner les phrases et les objets les plus simples de leur sens initial afin de leur ouvrir de surprenantes perspectives, Yann Le Crouhennec partage avec nous, le temps d’une visite, son univers magique de créateur poète et de fin lettré.