Vernissage de l’exposition – Art Brut – Art Naïf – Prélude au musée du déchant

Exposition d’art brut et d’art naïf du XXe siècle. Une exposition temporaire de plus de 120 m², prélude à l’ouverture du musée du déchant.

Dans un lieu inédit, une exposition temporaire de plus de 120 m² qui anticipe l’ouverture prochaine ( nous l’espérons) du musée du déchant.

Pourquoi le déchant? Le peintre du quart état moderne renoue avec l’ improvisation du XIIème siècle , le déchant des troubadours, époque éphémère trop vite réprimée par l’inquisition ecclésiastique et la censure royale ( de « Saint Louis »). C’est un évènement historique majeur et occulté.

En effet le XXème siècle vit un grand bouleversement dans l’art du quart état. Jamais dans l’histoire moderne, les laissés-pour-compte n’auront eu autant l’envie de pratiquer, d’oser, de créer, à l’image des maitres reconnus du surréalisme ,du cubisme du fauvisme etc. Leurs ex-votos par exemple ne sont plus religieux mais païens.

Le musée futur tentera un survol de ce siècle au passé récent, et à travers des exemples, soulignera la qualité, la diversité, l’inventivité des images issues de ce quart état (plus de 87% de la population) dont l’existence n’intéresse pas grand monde.

Le XXème siècle a aussi mis en exergue, c’était nouveau et les surréalistes en sont largement responsables, l’art brut, l’art psychiatrique, l’art obessionnel ; Nous le documentons en particulier à travers l’exemple local et inédit de Marie Clément, d’Adeline Rébesco, de Colin Leuwen et de Brigitte, ce qui nous permet de redéfinir à notre manière « l’art brut » de Jean Dubuffet.

Puisse cette exposition inciter le visiteur à prendre le pinceau ou à nous faire découvrir de nouveaux noms et nous serons ravis.

L’entreprise est soutenue par l’association des amis du vieux Crest et des environs que nous remercions , tout don sera le bien venu et pourra être défiscalisé.

Jean-louis Clément