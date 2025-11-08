Marie et Nicolas sont deux ami.e.s photographes qui se sont mis en tête, autour d’un verre, de la possibilité de tirer des cyanotype sur des grand formats grâce à une insoleuse construite artisanalement. A raison de quelques verres saupoudrés d’un peu de matière grise, l’insoleuse est devenue réelle et le procédé du cyanotype a été (à peu près) maitrisé.
Puis ils ont eu envie d’aller plus loin, d’explorer l’environnement du tirage alternatif plus en profondeur. Le collectif inversion est né. Un collectif issu d’une envie commune de (se) partager la photographie. De faire de ce medium une arène mouvante, en constante évolution, un décor vivant et qui renferme des trésors ou des clés de compréhension du monde qui nous entoure.
Inversion fait référence aux dichotomies du quotidien, aux injonctions contradictoires auxquelles nous sommes systématiquement confrontés. Mais on la retrouve également dans le » noir et blanc « , le reflet d’un miroir ou le négatif d’une pellicule. L’inversion est partout, elle remplit les vides. Elle vide le plein.
Cette exposition présente les premiers résultats de leur travail. Tantôt en montagne, tantôt sur les littoraux, Les photos présentées véhiculent une approche sensible et poétique du paysage, incarnées par le hasard que provoque le choix du procédé, que les deux photographes se donnent une joie de découvrir dans leur labo de Lyon.
Vernissage de l’exposition du Collectif Inversion – Le Central Vapeur
8 Cours de Verdun 26400 Crest Tél. 07 75 78 96 99
