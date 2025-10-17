Vernissage de l’Exposition « PAIX & guerres » par Cristine GUINAMAND

Vernissage de l’exposition de l’automne

Le 18/10/2025 18:00

Place des Arts 12 rue Notre-Dame 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 04 73 03

Gratuit pour les visiteurs