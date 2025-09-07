Jonathan Audin est installé depuis quelques années à Crest. Une expérience immersive dans son processus de création. Dessin, Peinture, Sculpture.
Vernissage de l’exposition « Projections » à la Galerie Espace Liberté
L’univers visuel de Jonathan AUDIN, sonorisé par Jon Haure-Placé, plasticien et artiste sonore. Des peintures intimes dans une tradition expressionniste, des dessins à la plume, graphiques et minutieux, jusqu’à l’électricité de sculptures psychédéliques.
5 Rue des Alpes 26400 Crest Tél. 09 52 37 99 86