Vernissage de l’exposition « Projections » à la Galerie Espace Liberté

L’univers visuel de Jonathan AUDIN, sonorisé par Jon Haure-Placé, plasticien et artiste sonore. Des peintures intimes dans une tradition expressionniste, des dessins à la plume, graphiques et minutieux, jusqu’à l’électricité de sculptures psychédéliques.

Le 13/09/2025 17:00

5 Rue des Alpes 26400 Crest Tél. 09 52 37 99 86

Gratuit pour les visiteurs

Jonathan Audin est installé depuis quelques années à Crest. Une expérience immersive dans son processus de création. Dessin, Peinture, Sculpture.