À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, consacrées cette année à l’architecture, L’Embellie vous invite à à venir admirer les dernières oeuvres de trois artistes que j’ai déjà eu le plaisir de recevoir à La Roseraie, à savoir
? les tableaux de François Millon,
? les céramiques d’Aude Lavenant,
? les sculptures de Rainer Schlueter
ainsi que la série Navigations-divagations de Cécile Mazoyer, peintre-graveuse.
Vernissage exposition La Roseraie
Vernissage de l’exposition La Roseraie. Tea-partie et p’tits gateaux du Sablier Penché.
11 montée du Jas 26220 Dieulefit Tél. 06 07 04 82 64
