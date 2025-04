Atelier créatif participatif gratuit et ouvert à toute.s. Petite buvette et grignoti sur place

Entre apesanteur et gravité, deux jeunes artistes s’inspirant de la nature qui les entoure pour dessiner des images oniriques, où souvenir et rêves se mélangent. Leurs thèmes de prédilection explorent paysages, ciels et variations chromatiques qu’elles révèlent à travers une exploration sensible et protéiforme des textures.

Expo visible jusqu’au 15 juin.