Vernissage – Mémoires Organiques

Natasha Bertin explore la peinture abstraite et contemporaine, mettant en avant les failles, les traces et les cicatrices dans ses oeuvres, qui évoquent des paysages intérieurs marqués par le temps. Elle utilise des matériaux comme le fer oxydé et joue avec la lumière pour créer des textures et des couleurs vibrantes.

Monica Picaflor, quant à elle, célèbre la technique ancestrale japonaise du Raku, transformant l’argile par le feu pour révéler des formes organiques, des craquelures et des textures riches. Elle associe souvent la céramique au bois flotté, inspirée par la pureté des corps féminins et des visages.

Une rencontre entre la toile et la terre, où nature et art fusionnent dans une quête esthétique des mémoires inscrites dans la matière.