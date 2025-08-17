» Resté longtemps confidentiel, le travail de Mireille Favergeon nous apparaît aujourd’hui, classique dans son approche, sculptural et solide.
Son obsession : les eaux primitives, jaillissantes, les glaciers, les torrents. Elle cherche à traduire par la matière émaillée, céladon et surabondante, le flot de l’eau serpentant clair au coeur du chaos minéral.
Plus le temps passe et plus elle en complique le chemin. Au prix de découvertes techniques (coller les ‘chaos’ de porcelaine à sec sur la pièce elle-même sèche) elle ajoute toujours plus de cailloux de porcelaine sur les grès clairs et foncés superposés et contraint l’émail à d’imprévisibles sinuosités.
Les pièces sont cuites à la verticale. Les flux d’émail s’écoulent sans retenue, créant débords, dégradés nourris et appétissants, bavures et gouttes.
La séduction des effets n’est plus à démontrer.
Ambiance de sous-bois et de fraîcheur, Mireille Favergeon promet à son regardeur, une immersion sensorielle totale, faite d’apaisement et de sérénité.
Son travail se présente comme une ode au vivant, à sa puissance et à ses vulnérabilités.
Ses présentations peuvent prendre la forme d’installations dans lesquelles les Morceaux de mer à poser se conjuguent aux éléments muraux, pareils à des îlots arrachés, découpés et noyés de bleu. »
Stéphanie le Follic-Hadida pour C14 PARIS
Vernissage Mireille FAVERGEON céramiste et Paul VERGIER artiste peintre
Bruno DURIEUX, maire de Grignan et Ancien Ministre et Joël MONFREDO adjoint à la culture et au patrimoine ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Mireille FAVERGEON céramiste et Paul VERGIER artiste peintre le samedi 23 août.
Place du Jeu de Ballon 26230 Grignan Tél. 06 80 53 40 58
