Vernissage – Rencontre – Nicole Wendel chez DIEresidenz

DIEresidenz se réjouit que la résidence d’été avec Nicole Wendel ait pu avoir lieu et vous invite chaleureusement à son vernissage et/ou à venir voir cette exposition sur rdv.

Nicole Wendel travaille le dessin et la performance. L’artiste berlinoise considère ses dessins performatifs, ses performances, mais aussi la contemplation de ses oeuvres comme une invitation à une expérience vivante et ouverte. Dans son travail abstrait, elle explore la résonance entre des matériaux choisis et le lieu concerné, tout en s’ouvrant aux principes du hasard, de la perturbation et de la dissolution des structures conventionnelles. Le titre » Rencontre » contient, lui aussi, le hasard ainsi que l’épreuve, et décrit en même temps l’échange sensible de l’artiste avec un nouvel environnement dans un moment particulier.

VERNISSAGE dimanche 9 août à partir de 19h, à 18 heures, Nicole Wendel invite le public intéressé à une performance participative qu’elle décrit comme » une marche collective en conscience vers un future incertain « , inspirée par la chorégraphe Deborah Hay et les questions troublantes du présent.

DIEresidenz est un programme de résidence d’artiste à Die et d’échange avec Berlin, centré sur l’art contemporain et d’orientation féministe. Un projet de Conny Becker (www.dieresidenz.net; @die.residenz)