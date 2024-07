Vers la lumiÃ¨re ! Concert du COGE

Le choeur estival du COGE dirigé par Frédéric Pineau vous présente son nouveau programme » Vers la Lumière » qui vous emmènera des profondeurs obscures de la nuit à la lumière divine et rayonnante en passant par l’aube et ses reflets changeants.

Après le succès de son programme » My Song in the Night » en juillet 2023, le choeur estival du COGE dirigé par Frédéric Pineau vous présente cette année son nouveau programme » Vers la Lumière » qui vous fera voyager des profondeurs obscures de la nuit, image angoissante de la mort, vers la lumière du jour, divine et rayonnante. Laissez-vous envoûter par les voix de 40 chanteurs passionnés dans cette odyssée musicale qui vous transportera des ténèbres à la clarté en passant par les reflets changeants de l’aube naissante, porteuse d’espoir.