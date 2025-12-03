Marché

Vexy Xmas

Au programme un mini-marché de créateur.ices pour boucler ses cadeaux de Noël et/ou se faire plaisir mais aussi des huîtres, du vin blanc, un velouté de butternut maison pour celles et ceux qui n’aiment pas les huîtres et du rocksteady par The Romanians !

Le 07/12/2025 12:00

Île-Parc Girodet 811 Allée André Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 09 73 89 69 25

Gratuit pour les visiteurs

Un stand de sérigraphie et un stand avec des patchs et tissus pouvant être cousus sur place seront présents, pensez à apporter vos plus beaux vêtements à faire personnaliser !