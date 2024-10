Victoria Alexanyan quartet

Victoria Alexanyan, chanteuse qui a passe? sa vie entre l’Arme?nie et la France, a rassemble? plusieurs musiciens de diffe?rents horizons pour nous proposer un jazz singulier, entre Orient et Occident.

Les me?lodies, issues de compositions et d’arrangements du folklore, sont porte?es par la voix envou?tante de Victoria et croisent des instruments aux sonorite?s lointaines : le traditionnel duduk arme?nien, la clarinette turque et le oud, auxquels s’ajoutent la virtuosite? de la section rythmique.

Une invitation au voyage dans un univers authentique et ancre? qui s’e?mancipe de ses racines.

victoria alexanyan : chant, compositions

vincent forestier : piano

amin al aiedy : oud, contrebasse

matheo ciesla : batterie