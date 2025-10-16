Marché

Vide grenier à La Laupie

L’association Happy Laupie organise un vide grenier dans le centre culturel du village. Petite buvette sur place.

Vide grenier à La Laupie
Le 25/10/2025 09:00

Place des Teissières 26740 La Laupie

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs