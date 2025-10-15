Foire, Marché

Vide grenier à l’établissement Les Maristes

L’établissement les Maristes organise son vide-grenier sur le site de l’établissement. Venez chiner et chercher les bonnes affaires!

Le 20/10/2025 08:00

14 avenue Antonin Vallon 26300 Bourg-de-Péage Tél. 04 75 72 70 50

Gratuit pour les visiteurs