Vendeurs, acheteurs, nous vous invitons à déballer, flâner, faire des affaires le dernier dimanche d’août. Vous pouvez dès à présent regarder dans vos caves et greniers si des objets pourraient être installés sur un stand.
Ne manquez pas ce temps convivial, dans le vieux village de Montoison. Vous êtes tous invités ! Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire, où il fait bon vivre.
Vide-Grenier à Montoison
L’Association des Amis du Patrimoine de Montoison organise un vide-grenier dans le vieux village de la commune de Montoison, venez nombreux !
Vieux village 26800 Montoison Tél. 0630673643
Vendeurs, acheteurs, nous vous invitons à déballer, flâner, faire des affaires le dernier dimanche d’août. Vous pouvez dès à présent regarder dans vos caves et greniers si des objets pourraient être installés sur un stand.