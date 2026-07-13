Marché

Vide-Grenier à Montoison

L’Association des Amis du Patrimoine de Montoison organise un vide-grenier dans le vieux village de la commune de Montoison, venez nombreux !

Vide-Grenier à Montoison
Le 30/08/2026 07:00

Vieux village 26800 Montoison Tél. 0630673643

Gratuit pour les visiteurs

Vendeurs, acheteurs, nous vous invitons à déballer, flâner, faire des affaires le dernier dimanche d’août. Vous pouvez dès à présent regarder dans vos caves et greniers si des objets pourraient être installés sur un stand.
Ne manquez pas ce temps convivial, dans le vieux village de Montoison. Vous êtes tous invités ! Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire, où il fait bon vivre.