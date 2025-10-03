Marché

Vide grenier associatif

Organisé par la Maison du Lien, présenté par Pascal Saez.
Buvette et Snack sur place

Le 25/10/2025 07:00

26 rue Magnard 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 36 22 71 44

Payant