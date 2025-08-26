Foire, Marché

Vide-grenier dans le village

La Pétanque Moursoise organise un grand vide grenier dans tout le village, pour finir le mois d’août en beauté en chinant de bonnes affaires. Buvette et bar sur place.

Vide-grenier dans le village
Le 30/08/2025 07:00
Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs