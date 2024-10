Vide grenier d’automne

6ème vide greniers au Château Urdy ! places limitées à l’intérieur et possibilité en extérieur. Buvette associative sur place et food truck indépendant présent sur tout le week end… Entrée gratuite pour le public

Salle chauffée – WC à disposition – Tables et chaises fournies en intérieur – non fournies en extérieur – grand parking et très beau cadre du Domaine Urdy pour sortie familiale ! Tarifs indiqués sur affiche – obligation de s’inscrire et réservation ferme à réception chèque d’engagement avant le 13/11/2024.