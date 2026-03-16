Vide grenier de l’APE Grignan

Horaires exposants 06h00 à 16h00.
Inscription obligatoire :
– 10EUR par tranche de 3 mètres (3 mètres minimum)
– 5EUR pour les parents d’élèves de l’école de Grignan
Pas de véhicule autorisé sur la place de stand.
Vide grenier au profit des enfants de l’école de Grignan
Buvette et restauration sur place – animations
le village 26230 Grignan
Horaires exposants 06h00 à 16h00.
Inscription obligatoire :
– 10EUR par tranche de 3 mètres (3 mètres minimum)
– 5EUR pour les parents d’élèves de l’école de Grignan
Pas de véhicule autorisé sur la place de stand.
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