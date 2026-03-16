Marché

Vide grenier de l’APE Grignan

Vide grenier au profit des enfants de l’école de Grignan
Buvette et restauration sur place – animations

Vide grenier de l’APE Grignan
Le 03/05/2026 08:00

le village 26230 Grignan

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Horaires exposants 06h00 à 16h00.

Inscription obligatoire :
– 10EUR par tranche de 3 mètres (3 mètres minimum)
– 5EUR pour les parents d’élèves de l’école de Grignan

Pas de véhicule autorisé sur la place de stand.