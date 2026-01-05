Foire

Vide grenier et bourse aux vêtements

L’association Vallis Auréa Foot organise cet événement. La bourse aux vêtements se situera à l’intérieur , le vide grenier quant à lui sera à l’extérieur.

Vide grenier et bourse aux vêtements
Le 17/01/2026 09:00

299 rue de l'Eurpope 26140 Anneyron Tél. 06 64 47 97 69

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs