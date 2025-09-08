Animations, jeux et surprises diverses vous seront proposés toute la journée… Côté restauration, vous aurez le choix entre le buffet-buvette du Sou des écoles et l’auberge La Tune de l’Ours.
Une première cette année: une dizaine d’écrivains et de dessinateurs de Boulc et de Glandage seront présents pour vous faire découvrir leurs ouvrages.
Vide-grenier et marché artisanal de l’automne
Traditionnel vide-grenier et marché artisanal de l’automne avec rencontre d’une dizaine d’auteurs de Boulc et Glandage à 11 heures.
2672 route des Tatins Les Avondons 26410 Boulc Tél. 06 72 24 16 41
