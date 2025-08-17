Vide – grenier et moules – frites

Pour les moules frites les réservations sont obligatoire il y aura peu de vente le jour même !!!!
A nous dit dans l’oreillette que ca va bouger sur Livron ce jour là, c’est la journée du patrimoine.
On vous donne plus d’infos rapidement.
Les emplacements du vide-grenier https://www.helloasso.com/associations/la-feria-livronnaise
Les repas moules-frites https://www.helloasso.com/associations/la-feria-livronnaise
06 19 98 17 67: si vous avez des difficultés pour réserver!
Et nouveauté cette année : vous pourrez aussi réserver directement sur notre stand au Forum des Associations à Livron, le 30 août ! ( Les places pour les moules sont limitées, pensez à réserver rapidement, pour éviter de repartir bredouille comme certain l’an passé)