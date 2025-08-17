Vide – grenier et moules – frites

C’était attendu, comme pour le 1er vide grenier de la Feria Livronnaise, les réservations vont bon train et il va falloir réserver! Organisé par l’association La Féria Livronnaise. Restauration (moules/frites) et buvette sur place.

Pour les moules frites les réservations sont obligatoire il y aura peu de vente le jour même !!!!

A nous dit dans l’oreillette que ca va bouger sur Livron ce jour là, c’est la journée du patrimoine.

On vous donne plus d’infos rapidement.

Les emplacements du vide-grenier https://www.helloasso.com/associations/la-feria-livronnaise

Les repas moules-frites https://www.helloasso.com/associations/la-feria-livronnaise

06 19 98 17 67: si vous avez des difficultés pour réserver!

Et nouveauté cette année : vous pourrez aussi réserver directement sur notre stand au Forum des Associations à Livron, le 30 août ! ( Les places pour les moules sont limitées, pensez à réserver rapidement, pour éviter de repartir bredouille comme certain l’an passé)