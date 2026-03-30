Marché

Vide grenier : Manas

Venez chiner et passer un agréable moment au vide grenier de Manas organisé par l’amicale Manassone.

Vide grenier : Manas
Le 12/04/2026 08:00

Place du village 26160 Manas Tél. 04 75 90 15 31

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Au programme :

– Vous retrouverez des objets divers, des jouets, des vêtements, des livres et bien plus encore !
– Ambiance conviviale et familiale.
– Buvette et petite restauration sur place.