Vide grenier : Manas

Au programme :
– Vous retrouverez des objets divers, des jouets, des vêtements, des livres et bien plus encore !
– Ambiance conviviale et familiale.
– Buvette et petite restauration sur place.
Venez chiner et passer un agréable moment au vide grenier de Manas organisé par l’amicale Manassone.
Place du village 26160 Manas Tél. 04 75 90 15 31
Au programme :
– Vous retrouverez des objets divers, des jouets, des vêtements, des livres et bien plus encore !
– Ambiance conviviale et familiale.
– Buvette et petite restauration sur place.
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