Foire, Marché

Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique

L’UGAP gymnastique rythmique organise toute la journée un vide grenier. Il est temps de chiner pour trouver de belles occasions!

Le 05/10/2025 08:30

rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs