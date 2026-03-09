Vide-grenier : Puy-Saint-Martin

– Emplacement extérieur : 8EUR les 2,5 mètres et 15 EUR les 5 mètres (pas de voiture sur place, parking extérieur).
– Horaires exposants : à partir de 6h30 (devant la mairie).
– Buvette et petite restauration sur place (crêpes, sandwichs).
Venez au vide-grenier organisé par l’association de la médiathèque de Puy-Saint-Martin !
1 place de la Mairie 26450 Puy-Saint-Martin Tél. 04 75 90 10 42
