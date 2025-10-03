Marché

Vide-grenier solidaire

Le Conseil Municipal des Jeunes organise un vide-grenier solidaire, dont le bénéfice de la vente d’anciens mobiliers des écoles sera reversé à des associations caritatives.

Vide-grenier solidaire
Le 18/10/2025 09:00

Espace Soubeyrand 26400 Crest Tél. 06 76 40 13 43

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Soutenu par la mairie de Crest, le Conseil Municipal des Jeunes, en partenariat avec l’OCCE de l’école G. Brassens, organise un vide-grenier solidaire, dont le bénéfice de la vente d’anciens mobiliers des écoles sera reversé à des associations caritatives.
Les ventes d’emplacements et les bénéfices de l’espace buvette/petite restauration permettront d’aider au financement de projets de l’école.