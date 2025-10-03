Soutenu par la mairie de Crest, le Conseil Municipal des Jeunes, en partenariat avec l’OCCE de l’école G. Brassens, organise un vide-grenier solidaire, dont le bénéfice de la vente d’anciens mobiliers des écoles sera reversé à des associations caritatives.
Les ventes d’emplacements et les bénéfices de l’espace buvette/petite restauration permettront d’aider au financement de projets de l’école.
Vide-grenier solidaire
Espace Soubeyrand 26400 Crest Tél. 06 76 40 13 43
