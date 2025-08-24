Marché

Vide greniers d’automne

Vide greniers de fin de saison sur la place principale du village
Mise en place à partir de 6h30.
Les véhicules ne sont pas admis.
Parkings à proximité.
Restauration sur place

Vide greniers d’automne
Le 13/09/2025 08:00

Champ de Mars 26510 Rémuzat Tél. 07 86 05 33 27

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs