Marché

Vide Placard Flor’à Vie

Venez découvrir le vide Grenier organisé par l’association Flor’ à Vie à Portes-les-Valence !

Le 15/02/2026 08:00

Rue du 8 Mai 1945 26800 Portes-lès-Valence Tél. 06 26 99 08 89

Gratuit pour les visiteurs

Inscription jusqu’au 04/02/2026 pour une location de stand au numéro suivant : 06 26 99 08 89.

Vide placard de vêtements, chaussures, accessoires, objets de décoration, livres et jouets.