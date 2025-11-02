Foire, Marché

Vide ta chambre et ton dressing

Venez chiner, livres, accessoires puériculture, vêtements enfants, femme et homme, jeux, jouets, DVD.

Le 08/11/2025

Rue doyats 26330 Châteauneuf-de-Galaure Tél. 07 86 03 74 32

Gratuit pour les visiteurs