Diffusion du showcase exceptionnel de Triangle des Bermudes (Charger – Lunettes – Célibataire) qui se déroulera en live dans le plus grand parc indoor d’Europe, à Trampoline Park You Jump Paris Palaiseau
DJ Set en live
Un gâteau géant pour souffler nos 10 bougies
Surprises, jeux et animations
Accès illimité à la soirée et à la zone Jump
Espace snack sur place
Viens fêter les 10 ans de You Jump
Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence 26000 Valence Tél. 09 70 18 70 53
