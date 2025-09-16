Animations

Viens fêter les 10 ans de You Jump

Viens faire la fête chez You Jump pour fêter leur 10 ans. Un maximum de fun et d’animation t’attende pendant 2 jours.

du 27/09/2025 10:00 au 28/09/2025

Rue du Pont des Anglais Avenue de Provence 26000 Valence Tél. 09 70 18 70 53

Payant

Petit-déjeuner offert pour les 100 premiers clients
Animations et surprises tout au long du week-end
Présence exclusive de JUMPY pour prendre des photos
Grande roue : pour repartir avec plein de cadeaux !
Tous les 100 clients, 10 entrées offertes !